Зюганова не устроил ответ Пескова на его заявление о «живопырках» и манипуляциях на выборах

Геннадий Зюганов назвал «эмоциональной оценкой» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего об оскорбительности видеоролика КПРФ о манипуляциях на выборах.

В видео «АП создает новые живопырки», которое было опубликовано на YouTube 2 июня, Зюганов рассказывает, что написал обращение к президенту России и пожаловался на то, что в администрации президента сидят «умельцы», которые «дурачат народ». Комментируя это заявление, Дмитрий Песков назвал слова Зюганова оскорбительными.

«Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», — сказал Песков журналистам.

Геннадий Зюганов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его не устраивает ответ Пескова, поскольку в обращении к Путину лидер КПРФ пожаловался на преследование членов партии и хотел бы ответа «по существу».

«Чем оно (заявление Зюганова — Газета.Ru) может быть оскорбительно? Речь идет об административном производстве, мы нисколько никого не оскорбляем. Материалы направлены, расследуйте, проверяйте, принимайте меры и дайте нам вразумительный ответ. А это эмоциональная оценка, нам нужен ответ по существу», — сказал Зюганов.

Выборы в Государственную думу пройдут в сентябре 2021 года.