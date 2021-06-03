Зюганова не устроил ответ Пескова на его заявление о «живопырках» и манипуляциях на выборах

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Геннадий Зюганов назвал «эмоциональной оценкой» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего об оскорбительности видеоролика КПРФ о манипуляциях на выборах.

В видео «АП создает новые живопырки», которое было опубликовано на YouTube 2 июня, Зюганов рассказывает, что написал обращение к президенту России и пожаловался на то, что в администрации президента сидят «умельцы», которые «дурачат народ». Комментируя это заявление, Дмитрий Песков назвал слова Зюганова оскорбительными.

«Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», — сказал Песков журналистам.

Геннадий Зюганов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его не устраивает ответ Пескова, поскольку в обращении к Путину лидер КПРФ пожаловался на преследование членов партии и хотел бы ответа «по существу».

«Чем оно (заявление Зюганова — Газета.Ru) может быть оскорбительно? Речь идет об административном производстве, мы нисколько никого не оскорбляем. Материалы направлены, расследуйте, проверяйте, принимайте меры и дайте нам вразумительный ответ. А это эмоциональная оценка, нам нужен ответ по существу», — сказал Зюганов.

Выборы в Государственную думу пройдут в сентябре 2021 года.