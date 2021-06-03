Ответственный за строительство «Восточного» заместитель Рогозина освобожден от должности

Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос», который курировал строительство космодрома «Восточный», освобожден от должности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я насколько знаю, заместитель генерального директора «Роскосмоса», который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. И вот на ближайшем наблюдательном совете мы еще раз, конечно, вернемся к этому вопросу, он произойдет у нас буквально, по-моему, 9 июня. И мы обязательно этот вопрос будем подробно разбирать, он связан с тем, что будет еще предложена новая кандидатура на этот пост», — сказал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала »РБК».

Как уточнили в пресс-службе «Роскосмоса», занимавший ранее должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству Юрий Росляк перешел на работу в Центр Хруничева. Там он займет должность заместителя гендиректора по капитальному строительству.

Ранее Роскосмос прокомментировал нарушения, которые Следственный комитет выявил на космодроме «Восточный».