В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны

Заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик считает, что Россия пытается «испытать Польшу на прочность». Об этом он сказал в интервью изданию Interia.

Так он прокомментировал задержание бывшего директора признанной в России нежелательной организации Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации.

Мулярчик уверен, что Москва стремится обострить конфликт с Варшавой и «разрушить барьеры международного порядка». Он подчеркнул, что Польше ничего другого не остается, как надлежащим образом подготовить страну в военной сфере.

«Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык», — сказал политик.

Кроме того, он призвал польские власти к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО. Парламентарий выразил мнение, что Польше не следует в полной мере надеяться на западных союзников. Мулярчик указал на «неоднозначную» политику ФРГ, которая поддерживает строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

31 мая Андрей Пивоваров был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар. Позже, экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова в своем Telegram-канале пояснила, что дело против Пивоварова завели из-за репоста в Facebook. Суд арестовал политика до 31 июля 2021 года.

27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.