СМИ сообщило о нестыковках в версии Праги о причастности России ко взрывам во Врбетице

Чешское издание Parlamentní listy со ссылкой на расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO сообщает о нестыковках в официальной версии Чехии о возможной причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Издание приводит официальную версию. Согласно ей одним из доказательств причастности российских спецслужб к взрывам было электронное письмо, которое якобы было отправлено ими арендатору складов во Врбетице — компании Imex Group — с просьбой пропустить их на территорию.

Аналитики агентства ЕXANPRO задаются вопросом, почему общественности показали копии паспортов российских агентов — Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, однако само электронное письмо так и не было обнародовано.

Соответствующая информация была передана журналистам издания Respekt, которые публиковали ее вечером 17 апреля. Однако в дальнейшем было заявлено, что электронное письмо якобы пришло от Национальной гвардии Таджикистана. При этом в аналитическом агентстве отмечают, что само по себе предполагаемое электронное письмо вовсе не доказывает присутствие агентов из России в помещении складов.

Аналитики также обращают внимание на тот момент, что общественности были представлены фотографии из вложения письма, где Чепига и Мишкин выступают под именами Табаров и Попа, но не содержание самого письма. В Imex Group уверены, что электронное письмо сфабриковано и может даже не существовать в реальности.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в котором оказалась и Чехия.

Ранее чешские СМИ сообщали, что вице-премьер Чехии раскрыл агентов спецслужб республики в России.