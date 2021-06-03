Правительство Японии заявило России протест из-за задержания японского судна

Правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны »№ 172 Эйхо-мару» в Охотском море. Об этом заявил на пресс-конференции генсекретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, передает РИА «Новости».

«Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Токио считает действия российских властей неприемлемыми, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест.

Като также от имени японского правительства потребовал освободить японское судно.

В конце мая текущего года пограничники задержали рыболовецкую шхуну »№ 172 Эйхо-мару» под флагом Японии в российской экономической зоне в Охотском море за незаконную ловлю. В заявлении пресс-службы пограничного управления ФСБ по Сахалинской области говорилось, что экипаж судна не соблюдал требования об остановке и предпринял попытку скрыться. Шхуна в дальнейшем была задержана и доставлена в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства.