Пушков отреагировал на жалобы Зеленского из-за «Северного потока — 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил о потерях, грозящих стране из-за газопровода «Северный поток — 2».

На этой неделе Зеленский заявил, что Украина потеряет порядка $3 млрд из-за запуска «Северного потока — 2», так как страна будет отключена от поставок газа. Политик сказал, что из-за этого у украинской армии начнутся проблемы с финансированием.

Сенатор считает, что жалобы украинского лидера бессмысленны.

По его словам, для Вашингтона более приоритетны отношения с Берлином, чем с Киевом, который «все равно у США в кармане».

Кроме того, Пушков в другом посте в микроблоге написал, что урезание расходов на армию пойдет Украине на пользу. По его мнению, этой стране «будет лучше без войск».

«Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», — заявил Пушков.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.