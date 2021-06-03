В Китае назвали способную «погубить» Россию страну

Китайская еженедельная газета «Жэньминь жибао» рассказала о стране, способной «погубить» Россию. Материал был опубликован на сайте издания в среду, 2 июня.

Автор статьи процитировал слова директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, который считает, что никто не может погубить Россию, кроме нее самой.

«КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя», — приводит автор слова Ли Чэна.

Журналист отмечает в статье, что США при этом уже не могут ослабить ни одно из этих государств, разорвав их партнерские отношения. Автор также выразил мнение, что Соединенные Штаты при этом не способны объединится с Россией, поскольку у Вашингтона нет возможности расположить к себе Россию.

«Так называемый «союз с Россией в борьбе с Китаем» — это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей», — заявил публицист.

По его словам, это не соответствует исторической тенденции и «будет обречено на провал».