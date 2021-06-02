Захарова упрекнула Евросоюз в неадекватной реакции на скандал со слежкой Дании

Страны Евросоюза не смогли адекватно отреагировать на информацию о том, что спецслужбы Дании и США следили за европейскими политиками. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное», — заявила Захарова.

В то же время дипломат добавила, что «как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали». Официальный представитель МИД обратила внимание на то, что ни Швеция, ни Норвегия не стали высылать датских дипломатов, а лишь «нежно потребовали» объяснений. Также речи «даже близко не шло» ни о санкциях, ни о закрытии посольств, ни об обращении в Совбез ООН.

Ранее сообщалось, что американское агентство национальной безопасности с помощью властей Дании следило за рядом европейских политиков, среди которых — канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк.