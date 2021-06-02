Пресс-секретарь Земана назвал планы объявить импичмент «попыткой госпереворота»

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Милош Земан Милош Земан
Милош Земан
cnn.iprima.cz

Планы чешских сенаторов объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану являются «попыткой государственного переворота». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в Twitter.

«Это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ. Это организованная попытка государственного переворота в зародыше», — написал пресс-секретарь.

Овчачек также считает планы сенаторов «лживой атакой организованной группировки сенаторов» на президента, что приравнивается к нападению на конституционность, свободу и демократию.

Ранее комитет по безопасности Сената чешского парламента предложил начать импичмент президента Милоша Земана. По его словам, на следующей неделе Сенат проголосует по этому предложению.

Президентский срок Земана истекает в 2023 году. Выборы главы государства должны состояться в январе 2023 года.