Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак объяснил, как Донбассу помогают деньги украинских олигархов, например Петра Порошенко и Игоря Коломойского. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, Украина, которая с 2018 года считает Россию агрессором, платит последней деньги.

«Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России», — сказал Козак.

Политик добавил, что при помощи этих денег РФ укрепляет свою экономику, развивает социальную сферу, а также помогает Донбассу.

«Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал там фамилии тех, кто покупали в прошлом», — отметил Козак.

Он пояснил, что действующие государственные органы Украины выделяют бюджетные деньги на соответствующие товары, а также позволяют это делать приближенным бизнесменам.

Ранее Козак выразил убеждение, что конфликт в Донбассе объясняется тем, что Киев не желает общаться с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.