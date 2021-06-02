Зеленский призвал США остановить строительство «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его американский коллега Джо Байден может остановить строительство «Северного потока – 2». Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

«Это мощное оружие, данное России. Запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления ее армии, которая сегодня защищает всю Европу. Подчеркнул это в диалоге с членами сената Соединенных Штатов», — заявил он.

Ранее в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский назвал строящийся российский газопровод козырем Москвы против Киева. Президент убежден, что завершение строительства объекта приведет к тому, что Россия рано или поздно «отключит» республику от транзита газа в Европу. Кроме того, он отметил, что Россия якобы повышает ставки, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.