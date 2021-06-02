Совфед одобрил закон, запрещающий причастным к экстремистским организациям избираться

Совет Федерации одобрил на заседании в среду, 2 июня, закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, запрет будет распространяться на все выборы, в том числе в Государственную думу.

Отмечается, что учредители и руководители экстремистских организаций не смогут избираться в течение пяти лет с момента запрета организации, а члены и другие причастные к ее деятельности — в течение трех лет.

При этом в законопроекте прописаны пункты, уточняющие, что подразумевается по причастностью к деятельности экстремистских организаций.

Это распространение заявлений (в том числе в интернете) в поддержку экстремистской организации или отдельного ее мероприятия; перечисление денег такой организации или отдельному ее мероприятию; организационная, консультативная или другая помощь таким организациям или ее мероприятию.

Устанавливать причастность избираемых к экстремистским организациям будет суд.

Согласно законопроекту, санкции не будет распространяться на тех, кто помогал таким организациям в период, когда их деятельность не была экстремистской; на граждан, которые не могли знать о том, что организация ведет экстремистскую деятельность; на тех, чья помощь экстремистской организации не была связана с экстремизмом.

Ранее были опубликованы подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма.