Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал белых расистов главной террористической угрозой для страны. Об этом он заявил в ходе выступления, посвященного столетней годовщине расовых беспорядков в Талсе.

«По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ (организация запрещена в России), не «Аль-Каида» (организация запрещена в России), а движение превосходства белой расы», — рассказал глава государства.

Расовые беспорядки в городе Талса, штат Оклахома, происходили с 30 мая по 1 июня 1921 года. Тогда белые жители напали на районы афроамериканцев, были разрушены 35 кварталов, погибли 36 человек, еще 600 были госпитализированы.

Массовые протесты против расизма начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании 25 мая 2020 года. Как это событие изменило США — в материале «Газеты.Ru».