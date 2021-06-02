В США объяснили свою неспособность победить Россию

Внутренний раскол не позволяет Соединенным Штатам одержать победу в противостоянии с Россией и Китаем, считает американский политолог и публицист Роберт Каплан. Свое мнение он выразил в статье для Project Syndicate.

По словам эксперта, в Соединенных Штатах наблюдается глубокая партийная поляризация, республиканцы «резко сдвинулись» в сторону крайне правого национализма, а демократы – в сторону левого глобализма.

Из-за потери политического центра американские партии редко объединяются, чтобы поднять тему прав человека и реализма в политике, отмечает политолог. При этом он считает, что именно сочетание гуманизма с национальными интересами является основой для лидерства США в мире.

«До тех пор, пока внешняя политика США не сумеет примирить реализм с защитой прав человека, Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией», – заключает Каплан.

Ранее США признали уязвимость своей армии перед Россией и Китаем.