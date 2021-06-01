НАТО собирается изменить концепцию альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости выработки новой концепции альянса взамен устаревшей от 2010 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, предстоящий саммит НАТО и глав МИД стран-союзниц «даст историческую возможность усилить трансатлантическое сотрудничество».

«Имеется самая широкая поддержка необходимости начать работать над следующей стратегической концепцией НАТО, поскольку наша стратегическая среда заметно изменилась с 2010 года», — сказал генсек альянса.

Столтенберг добавил, что все новые идеи нуждаются в реализации.

Однодневный саммит НАТО пройдет в очном режиме 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В ходе встречи будет утверждена инициатива НАТО-2030, которая заменит устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывающую «новые угрозы». Также будет намечена работа на ближайшие 10 лет.

Ранее МИД Германии призвал НАТО нарастить «политические мускулы».