Полиция завершила обыск в доме политика Гудкова

Полиция закончила обыск в доме у политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора движения «Открытая Россия» (признана нежелательной организацией на территории РФ, прекратила свою деятельность) Татьяну Усманову.

По ее словам, в настоящее время Гудкова везут на допрос в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Ранее источник ТАСС рассказал, что обыски у политика и его родственников связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В рамках этого же уголовного дела прошли обыски у бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева.

До этого сообщалось, что оперативные мероприятия начались с утра вторника, 1 июня. По словам самого Гудкова, формальный повод для обысков ему неизвестен.

Дмитрий Гудков — депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен». Александр Соловьев — бывший председатель общественной организации «Открытая Россия».