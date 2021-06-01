МИД ФРГ призвал НАТО нарастить «политические мускулы»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал НАТО нарастить «политические мускулы». Об этом пишет ТАСС.

«Автократические вызовы против альянса вырастут в следующем десятилетии. Поэтому мы должны продолжать укреплять политические мускулы НАТО», — сказал Маас на встрече с министрами иностранных дел государств-стран альянса.

По его словам, НАТО также нужно сохранять приверженность демократии и работать над стратегическим усилением.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией.

По его словам, Россия за последние годы много инвестировала в военные технологии, а также якобы желает использовать военную силу против своих соседей. При этом генсек альянса заверил в намерении продолжать свою политику в отношении Москвы.