Косачев: предложения Зеленского по новому формату переговоров не должны иметь никакой перспективы

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в нормандский формат вопросы о Крыме и «Северном потоке – 2» не должны иметь никакой перспективы, заявил «Газете.Ru» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Изменение этой конструкции в сторону угодную Киеву, разумеется, будет подрывать любые перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке. Поскольку по определению не будет учитывать интересы второй стороны конфликта», — считает Косачев.

Он подчеркнул, что Минские соглашения необходимы для достижения «устойчивой конструкции функционирования украинского государства как единого и целостного» при соблюдении прав и интересов всех граждан Украины, в том числе проживающих на юго-востоке.

Ранее Зеленский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По словам украинского лидера, участники нормандского формата не обсуждают вопросы Крыма, российского газопровода «Северного потока – 2» и гарантии безопасности Украины.