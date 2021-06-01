Косачев: предложения Зеленского по новому формату переговоров не должны иметь никакой перспективы

Предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в нормандский формат вопросы о Крыме и «Северном потоке – 2» не должны иметь никакой перспективы, заявил «Газете.Ru» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Изменение этой конструкции в сторону угодную Киеву, разумеется, будет подрывать любые перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке. Поскольку по определению не будет учитывать интересы второй стороны конфликта», — считает Косачев.

Он подчеркнул, что Минские соглашения необходимы для достижения «устойчивой конструкции функционирования украинского государства как единого и целостного» при соблюдении прав и интересов всех граждан Украины, в том числе проживающих на юго-востоке.

Ранее Зеленский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По словам украинского лидера, участники нормандского формата не обсуждают вопросы Крыма, российского газопровода «Северного потока – 2» и гарантии безопасности Украины.