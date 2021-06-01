Лукашенко прокомментировал отказ ряда стран летать над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией заявил, что из-за ограничений Запада в авиасфере по отношению к республике, западные страны потеряют гораздо больше, чем Минск. Об этом сообщает издание «СБ.Беларусь сегодня».

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега, позже ее арестовали на два месяца. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После этого официальный представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты вместе с ЕС и другими союзниками готовят персональные санкции против белорусских должностных лиц из-за инцидента с самолетом Ryanair.

«В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определенные проблемы – наверное, 25% проблем добавилось в связи с ковидом еще. Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию», — сказал Лукашено.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Евросоюз не должен «прострелить себе ногу», вводя санкции против Минска, однако думать о реакции в ответ на действия белорусских властей в связи с ЧП с самолетом компании Ryanair необходимо.