Песков рассказал о теме выступления Путина на ПМЭФ
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Пресс-секретарь президента России Владимир Путин рассказал, что работа над выступлением главы государства на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) началась.
По словам Пескова, Путин работает над своим выступлением.
«Тема определяется форумом, традиционно выступление посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности», — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Путин очно выступит на Петербургском экономическом форуме.
ПМЭФ пройдет 2-5 июня. Ранее была опубликована программа мероприятия.
В 2020 году ПМЭФ не проводился из-за коронавирусных ограничений.
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