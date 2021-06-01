В МИД назвали Арктику перспективным направлением для сотрудничества с США

Арктика — важное и перспективное направление для сотрудничества России и США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, пишет РИА «Новости».

«Российско-американское сотрудничество в Арктике – это одно из тех перспективных направлений, где у Москвы и Вашингтона есть взаимный интерес», — сказал Корчунов.

По его словам, точками соприкосновения являются укрепление Арктики как мирового региона, ее устойчивое развитие, сохранение хрупкой экосистемы, продвижение принципа ответственного освоения ресурсов, защита интересов коренного населения, а также взаимодействие в сферах науки и техники.

«Нельзя не отметить в этой связи и прагматичные, функциональные взаимоотношения России и США по линии Арктического форума береговых охран, готовность наших партнеров к дальнейшему развитию диалога», — добавил Корчунов.

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