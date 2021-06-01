Политик Дмитрий Гудков сообщил, что в его доме проходят обыски

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Политик Дмитрий Гудков во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова Политик Дмитрий Гудков во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова
Политик Дмитрий Гудков во время марша памяти, посвященного годовщине гибели Бориса Немцова
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Полиция проводит обыски в загородном доме политика Дмитрия Гудкова и начальника его штаба Виталия Венидиктова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия начались с самого утра вторника, 1 июня.

Гудков подтвердил информацию об обысках, проводимых в его даче под Коломной. В своем Telegram-канале он сообщил, что правоохранители также проверяли дом бывшего председателя «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ, прекратила свою деятельность) Александра Соловьева.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков.

Дмитрий Гудков - депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен». Александр Соловьев — бывший председатель общественной организации «Открытая Россия».