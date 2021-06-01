Политик Дмитрий Гудков сообщил, что в его доме проходят обыски
Полиция проводит обыски в загородном доме политика Дмитрия Гудкова и начальника его штаба Виталия Венидиктова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия начались с самого утра вторника, 1 июня.
Гудков подтвердил информацию об обысках, проводимых в его даче под Коломной. В своем Telegram-канале он сообщил, что правоохранители также проверяли дом бывшего председателя «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ, прекратила свою деятельность) Александра Соловьева.
«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков.
Дмитрий Гудков - депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен». Александр Соловьев — бывший председатель общественной организации «Открытая Россия».