Политик Дмитрий Гудков сообщил, что в его доме проходят обыски

Полиция проводит обыски в загородном доме политика Дмитрия Гудкова и начальника его штаба Виталия Венидиктова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, оперативные мероприятия начались с самого утра вторника, 1 июня.

Гудков подтвердил информацию об обысках, проводимых в его даче под Коломной. В своем Telegram-канале он сообщил, что правоохранители также проверяли дом бывшего председателя «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ, прекратила свою деятельность) Александра Соловьева.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков.

Дмитрий Гудков - депутат Государственной думы VI Созыва, лидер незарегистрированной «Партии Перемен». Александр Соловьев — бывший председатель общественной организации «Открытая Россия».