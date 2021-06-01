Спикер Госдумы напомнил странам бывшего соцлагеря, что они многим обязаны России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил странам бывшего соцлагеря, а также Украине и государствам Прибалтики, что они многим обязаны России и должны быть благодарны ей за все, что она сделала для них. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Украина, не желая лишиться доходов от транзита российского газа, настаивает на денежном возмещении за строительство газопровода «Северный поток — 2», Чехия требует компенсации в €40 млн за якобы устроенный российскими спецслужбами взрыв на складе оружия в Врбетице в 2014 году, а Прибалтика, не преодолев свои экономические преграды, просит «компенсации» за советский период.

«Когда эти государства входили в число стран социалистического лагеря, привыкли жить за счет других. Привычка осталась. Она бы не сохранилась, будь у них суверенитет и независимость не на словах, а на деле», — заявил Володин.

Он отметил, что это не Россия что-то должна этим странам, а они — российскому государству. Володин обратил внимание на то, что россияне не стали требовать у упоминаемых государств того, что, «отрывая от себя», дали им. Речь в том числе идет о рабочих местах, создавшихся в этих странах, вкладывании сил и средств в их развитие, защиту от внешних угроз

«Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР», — подчеркнул спикер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Европе вновь углубляет окопы как на фронте в отношениях с Россией.