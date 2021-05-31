Берлин и Париж призвали к новым выборам президента Белоруссии

Франция и Германия призвали к проведению досрочных президентских выборов в Белоруссии, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам двустороннего саммита.

Париж и Берлин выступили с осуждением инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и потребовали немедленно освободить задержанных основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

«Учитывая политическую ситуацию в Белоруссии, мы вновь призываем к досрочным президентским выборам, освобождению всех политических заключенных и прекращению насилия против белорусского народа», — указано в документе.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что санкции Европейского союза в отношении Минска будут носить точечный характер.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.