Главы МИД и минобороны НАТО обсудят Белоруссию и Украину

Министры иностранных дел и обороны стран НАТО 1 июня обсудят ситуации на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту, который состоится между президентами России и США 14 июня. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран альянса.

«Мы обсудим ситуации на Украине, в Белоруссии, Афганистане, а также подготовку к саммиту», — сказал он.

Генсек также сообщил, что предстоящий саммит НАТО продемонстрирует сближение позиций стран альянса перед лицом вызовов, которые исходят от Китая. Столтенберг добавил, что НАТО намерено активизировать поддержку Афганистану. Альянс намерен увеличить финансирование сил безопасности этой страны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия НАТО на западном стратегическом направлении Министерство обороны России сформирует в Западном военном округе порядка двух десятков новых соединений и воинских частей.