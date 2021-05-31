Axios: Байден может выдвинуть Кэролин Кеннеди на пост посла в Австралии

Президент США Джо Байден может выдвинуть дочь 35-го главы американской администрации Джона Кеннеди, Кэролин Кеннеди, на пост посла в Австралии. Она является одной из возможных кандидатур, пишет портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

Как сообщается, американский лидер также рассматривает кандидатуру вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди Викки на должность главы американского дипломатического представительства в одну из западноевропейских стран.

По информации издания, Байден намерен вернуть в центр внимания самую известную политическую династию Соединенных Штатов, а также почтить покойного друга и наставника.

Кэролин Кеннеди занимала пост посла в Токио во второй администрации президента США Барака Обамы.

В Белом доме отказались комментировать изданию кадровые предложения.

Ранее портал Axios сообщал, что старшим директором по России в Совете нацбезопасности при Белом доме США может стать Мэтью Рожански, которая является известным экспертом, противником эскалации российско-американских отношений.