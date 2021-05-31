Глава МИД Белоруссии намерен провести встречу с послами всех стран

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
РИА «Новости»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что собирается встретиться со всеми иностранными послами в стране. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант».

По словам министра, он планирует провести встречи со всеми послами в республике и довести до них позицию Минска, «наши подходы касательно внутриполитической ситуации, внешнеполитической ситуации». Кроме того, он сообщил, что намерен обсудить с дипломатами проблемы, которые есть «в наших двусторонних отношениях со всеми послами».

В пятницу, 28 мая, официальный представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что США вместе с Евросоюзом и другими союзниками готовят персональные санкции против белорусских должностных лиц из-за инцидента с самолетом Ryanair, который произошел 23 мая.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.