Зюганов назвал женские партии полной ерундой

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал женские партии противоестественными и раскритиковал феминизм.

«Женские партии — это полная ерунда. Главный смысл партии — предложить идею, собрать сильную команду, прийти во власть и реализовать то, что они обещают людям. Разве женская партия способна одна что-то решить? Да это противоестественно и ненормально», — сказал Зюганов в разговоре с «Газетой.Ru».

Также он рассказал о вреде феминизма.

«Что касается феминизма, на мой взгляд это увлечение, которое ничего хорошего женщинам не дает... Я не знаю, чем занимаются феминистки, больше языком болтают», — сказал Зюганов.

При этом он уточнил, что женщин в политике необходимо поддерживать, потому что тогда во власти будет больше порядка и совестливости.

«Но при этом надо помнить, что природа создала женщину, чтобы продолжать род человеческий и чтобы украшать и облагораживать нашу жизнь», — отметил он.

Подробнее о том, нужен ли феминизм в политике и почему в России нет ни одной женской или профеминистской партии по мнению депутатов и сенаторов, читайте в материале «Газеты.Ru».