Зюганов назвал женские партии полной ерундой

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал женские партии противоестественными и раскритиковал феминизм.

«Женские партии — это полная ерунда. Главный смысл партии — предложить идею, собрать сильную команду, прийти во власть и реализовать то, что они обещают людям. Разве женская партия способна одна что-то решить? Да это противоестественно и ненормально», — сказал Зюганов в разговоре с «Газетой.Ru».

Также он рассказал о вреде феминизма.

«Что касается феминизма, на мой взгляд это увлечение, которое ничего хорошего женщинам не дает... Я не знаю, чем занимаются феминистки, больше языком болтают», — сказал Зюганов.

При этом он уточнил, что женщин в политике необходимо поддерживать, потому что тогда во власти будет больше порядка и совестливости.

«Но при этом надо помнить, что природа создала женщину, чтобы продолжать род человеческий и чтобы украшать и облагораживать нашу жизнь», — отметил он.

Подробнее о том, нужен ли феминизм в политике и почему в России нет ни одной женской или профеминистской партии по мнению депутатов и сенаторов, читайте в материале «Газеты.Ru».