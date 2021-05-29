Посол Украины в Германии потребовал репараций от России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия должна выплатить репарации Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В интервью изданию Berliner Zeitung Мельник заявил, что для нормализации отношений России и Украины, Москва должна «исчезнуть из Донбасса», а также восстановить разрушения и «выплатить репарации». Помимо этого, Мельник заявил, что Россия должна «вернуть Крым».

Кроме того, по его словам, Москва должна «принести извинения» Киеву. Это, по его словам, станет отправной точкой для последующих шагов на пути к «примирению».

Ранее Мельник призвал политическое руководство ФРГ добиться вступления Украины в НАТО по причине «исторической ответственности» перед украинским народом. По его мнению, это было бы «холодным душем», который «охладит горячие головы в Кремле».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.