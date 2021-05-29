Глава «Белавиа» назвал западные санкции подлостью
Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью тот факт, что западные страны ввели санкции до того, как завершилось расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом он написал в Facebook.
«Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолёта Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа»», — написал Чергинец.
По его словам, действия Запада по закрытию стран и воздушных коридоров являются «явно спланированными».
«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость», — заключил он, добавив, что таким образом соседние государства решили заработать.
Ранее Соединенные Штаты приостановили действие соглашения об авиасообщении с Белоруссией.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.