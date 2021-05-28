Лукашенко рассказал об откровенном разговоре с Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об «откровенном разговоре» с экс-главой Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, бывший президент Украины именно ему первым сообщил о желании покинуть СНГ.

«Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: «Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?» — поделился глава Белоруссии.

Президент Белоруссии заявил коллеге, что «выйти можно всегда, но вернуться будет сложно и проблематично». По его словам, Порошенко согласился с доводами, но все же покинул СНГ через год.

Ранее Лукашенко заявил, что приоритет его страны – развитие связей внутри СНГ. По его словам, надо гармонизировать документы Содружества с нормативно-правовой базой ЕАЭС, «окончательно расставить точки над i».

Лукашенко выразил мнение, что СНГ подтверждает свою жизнеспособность «в непростое время». Развал СССР не смог разорвать прочные связи «между братскими советскими республиками», добавил он.