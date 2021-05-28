Два литовских дипломата объявлены персонами нон грата в Белоруссии

Два литовских дипломата объявлены в Белоруссии персонами нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней. Призываем литовских политиков отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями, которое наносит ущерб интересам граждан двух стран», — сообщил Глаз.

Дипломат считает, что в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Белоруссией. По его словам, решение Вильнюса о высылке двух белорусских дипломатов является ничем не мотивированной инициативой.

Ранее сообщалось, что Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в стране из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом». Отмечается, что данным решением Вильнюс выразил солидарность Латвии, дипломаты которой были несколько дней назад высланы из Минска «по необоснованным причинам».

Это произошло после того, как на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

Инцидент с флагом последовал за задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.