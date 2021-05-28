Постпред РФ при ООН: Протасевич был в розыске как боевик «Азова», а не как блогер

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе брифинга заявил о том, что задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был в розыске как боевик неонацистского батальона «Азов», а не как блогер. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, именно из-за этого белорусские власти запросили международный ордер на его арест.

«Он есть в списках людей в международном розыске», — добавил он.

Ранее Полянский сообщил о том, что Россия не была в курсе инцидента с самолетом Ryanair во время его посадки.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не обошелся без участия России. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген также заявил, что Россия может быть причастна к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.