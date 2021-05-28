В Польше не исключили участие России в посадке рейса Ryanair в Минске

Польский институт международных отношений (PISM) утверждает, что экстренная посадка самолета, следующего из Афин в Вильнюс, осуществлялась белорусскими властями в «тесном взаимодействии с Россией».

Об этом говорится в брошюре «Принудительная посадка и арест Романа Протасевича», с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Специалист института Анна Мария Дынер, которая анализировала ситуацию вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, предположила, что Россия может иметь отношение к этому инциденту.

«Весьма вероятно, что эта акция была осуществлена в тесном взаимодействии с Россией как демонстрация власти Лукашенко при явной поддержке России. Совместные белорусско-российские спецоперации станут серьезным вызовом для безопасности и контрразведки западных стран», — написала она.

При этом никаких подробностей, на основании которых Дынер пришла к такому выводу, в тексте публикации не приводится.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не обошелся без участия России.

«Мы знаем, что между Россией и Белоруссией очень близкие отношения, поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какого-либо участия России», — сказал Столтенберг.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.