Литва высылает двух белорусских дипломатов

Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в стране из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом», соответствующая нота была передана вызванному в литовский МИД представителю белорусской дипмиссии. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что данным решением Вильнюс выразил солидарность Латвии, дипломаты которой были несколько дней назад высланы из Минска «по необоснованным причинам».

Белорусские дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс объявил о заморозке дипломатических отношений с Белоруссией в связи с высылкой латвийских дипломатов из Минска.

Это произошло после того, как на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. мэр Риги Мартиньш Стакис объяснил это решение тем, что считает государственный символ Белоруссии поддерживающим терроризм.

Инцидент с флагом произошел на фоне задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.