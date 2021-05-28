ЕС планирует выделить €3 млрд для демократизации Белоруссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в послании к белорусскому оппозиционеру Светлане Тихановской заявила о готовности Европейского союза участвовать в демократизации в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕК.

Отмечается, что в своем послании дер Ляйен указывает, что ЕС готов выделить для этих целей €3 млрд. Речь идет как о кредитах, так и грантах. Этот план экономической помощи будет осуществляться с международными финансовыми институтами.

«Цель — позволить Белоруссии развиваться, стабилизировать свою экономику, реформировать и демократизировать свои институты, стимулировать экономические реформы. Это должно позволить усилить экономическую устойчивость создать новые рабочие места», — уточнила представитель Еврокомиссии.

По словам собеседника агентства, соответствующий план вступит в действие в тот момент, когда Белоруссия начнет демократическую трансформацию. Представитель ЕК также добавил, что «этот план свидетельствует о том, что Евросоюз находится на стороне белорусского народа».

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС пригласят Тихановскую на заседание Совета ЕС, которое состоится 21 июня.

26 мая Светлана Тихановская опубликовала видеообращение в YouTube, в котором объявила, что белорусская оппозиция готовит новую волну антиправительственных протестов в республике. Это заявление было сделано на фоне нового обострения отношений Белоруссии и стран Запада после инцидента с рейсом Ryanair, когда самолет, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске.