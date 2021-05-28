Генсек НАТО считает, что Россия причастна к инциденту с Ryanair

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не обошелся без участия России. Об этом сообщает Sky News.

«Мы знаем, что между Россией и Белоруссией очень близкие отношения, поэтому трудно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какого-либо участия России», — сказал генсек в ходе учений НАТО.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Россия может быть причастна к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг посадки самолета компании Ryanair. Также Россия поддержала расследование ИКАО по посадке самолета Ryanair.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что данная проблема вызвана не Россией, и у Москвы есть намерения разобраться в ситуации.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.