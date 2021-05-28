Песков ответил, повлияет ли ситуация с рейсом Ryanair на отношения с Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, повлияет ли ситуация с рейсом Ryanair на отношения России и Запада.

По его словам, повода для новых проблем нет.

«Здесь нет повода для очередных проблем, у нас хватает своих проблем. Есть определенные разногласия, есть намерение разобраться, отведен определенный срок, но в данном случае проблемы вызваны не нами, поэтому не надо рубить с плеча и говорить что будут проблемы с Россией», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Россия может быть причастна к посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг посадки самолета компании Ryanair. Также Россия поддержала расследование ИКАО по посадке самолета Ryanair.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.