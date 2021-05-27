Россия поддержала расследование ИКАО по посадке самолета Ryanair

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Global Look Press

Россия на незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержала стремление ИКАО провести расследование инцидента, когда самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя РФ в организации Сергей Гудков.

«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами Аэронавигационного и Юридического управлений Секретариата ИКАО», — сказал он.

Гудков подчеркнул, что Россия настаивала на расследовании ситуации с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства». В то же время многие страны, среди которых, например, Великобритания и Франция, считают, что разбирательство должно вестись с точки зрения угрозы безопасности полетов.

Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) к 25 июня представит промежуточные итоги собственного расследования.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.