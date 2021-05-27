У Греции нет данных о слежке за Протасевичем и «агентах» в самолете

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у страны нет доказательств того, что в самолете Ryanair, на котором летел задержанный в Минске активист Роман Протасевич, находились сотрудники спецслужб. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Насколько мы знаем — на основе работы, которую мы проделали, а мы, разумеется, работаем вместе со спецслужбами, — нет никакого свидетельства о том, что на борту были агенты», — сказал политик.

Мицотакис отметил, что «слышал много интересных шпионских теорий», но ни одна из них не подтвердилась, в том числе утверждающие, что за Протасевичем велась слежка.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не политизировать ситуацию вокруг посадки самолета компании Ryanair в Минске.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.