Пушков ответил на слова президента Польши о «ненормальной» России

Сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывание польского президента Анджея Дуды о том, что «Россия — ненормальная страна, это — страна-агрессор» призвал его «посмотреть в зеркало» и оценить собственную политику. Об этом сообщает издание «Взгляд».

По его словам, связи между двумя государствами достигли низшей точки

«Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв», — подчеркнул Пушков.

Кроме того, сенатор призвал включить Польшу в список недружественных стран. Также он напомнил, что в Варшаве активно выступали за изоляцию России, поддерживали санкции и препятствовали строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

«Польскому президенту надо посмотреть в зеркало – на свою собственную историю и на свою политику в современном мире. Возможно, он там увидит одного из сторонников агрессивной политики и определение, данное им России, можно будет вернуть ему самому», — добавил он.

По его мнению, власти Польши еще не готовы изменить свою позицию.

Ранее замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа после высказывания Дуды заявил, что Польше необходимо стать следующим государством, которое власти России внесут в список недружественных стран.