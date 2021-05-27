Трюдо извинился за действия Канады во время Второй мировой войны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед итальянской общиной, проживающей в стране, за интернирование их предков во время Второй мировой войны. Об этом пишет The Washington Post.

«Мы просим прощения у десятков тысяч ни в чем не повинных граждан Канады итальянского происхождения, которых назвали врагами, у их детей и внуков, которые вынуждены были нести вину», — сказал Трюдо.

По словам политика, канадцы итальянского происхождения помогли создать Канаду, они остаются частью многообразия, которое укрепляет страну. Он подчеркнул, что правительство «признает и устраняет исторические ошибки».

Италия объявила войну Канаде 10 июня 1940 года, после чего около 31 тыс. канадцев итальянского происхождения были объявлены Оттавой «вражескими агентами». 600 человек были отправлены в лагеря для интернированных, остальные потеряли работу и бизнес.

Ранее Трюдо спрогнозировал сроки окончания пандемии.