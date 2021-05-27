Кравчук назвал Швейцарию и Финляндию альтернативой Минску для переговоров по Донбассу

Новой площадкой для переговоров по урегулированию ситуации по Донбассу может стать Швейцария или Финляндия. С таким предположением выступил первый президент Украины и постоянный председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Постпред Украины в контактной группе заявил «Газете.Ru», что Минск стал «площадкой для установления диктатуры и войны».

«Когда я говорю, что Минск не может быть переговорной площадкой, я ссылаюсь на то, что город, столица и страна, которая на сегодня, к сожалению, стала эталоном диктатуры — 33 журналиста свободных СМИ в Белоруссии в застенках, самолет остановили для того, чтобы снять господина Романа Протасевича и посадить его за решетку, угрожая расправой. Естественно, такая страна может быть только площадкой для установления диктатуры и войны, а не мира в Донбассе как самой высокой и гуманной задачи, которая вообще существует», — заявил Леонид Кравчук.

В качестве альтернативы Минску глава украинской делегации предложил Швейцарию или Финляндию. Он отметил, что обе страны идут «путем демократии».

«Это может быть Швейцария или Финляндия. Короче говоря, это может быть страна, которая зарекомендовала себя как государство, построившее демократию или идущая путем демократии, не демонстрируя каких-то усилий по остановке этого пути. Это моя точка зрения, но повторяю, это должна быть наша общая точка зрения», — сообщил первый президент Украины.

Леонид Кравчук отметил, что решение о смене площадки для переговоров по Донбассу должны вместе принимать Россия, Украина и ОБСЕ.

«Поэтому я убежден, что площадку надо переносить, но это не может решить одна Украина. Мы должны это сделать консенсусом Украина, Россия и прежде всего ОБСЕ — наш модератор, госпожа Хайди Грау. То есть мы должны вместе принять общее, согласованное решение консенсусом и перенести эту площадку в нейтральную страну», — рассказал глава украинской делегации в ТКГ.

Постпред украинской делегации считает, что ситуация в Белоруссии после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair может негативно повлиять на обстановку в Донбассе.