Украина заявляет о необходимости переноса переговоров по Донбассу из Минска

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Он напомнил, что Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с посадкой самолета Ryanair.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — Минскую площадку», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что Украина будет искать новую площадку для переговоров.

Политик уточнил, что Киев обратится ко всем сторонам переговоров с предложением о поиске нового места, в первую очередь — к ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что «Белавиа» объявила об отмене рейсов на Украину.