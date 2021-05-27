МИД Украины: только США могут остановить «Северный поток — 2»

Киев считает, что только Соединенные Штаты способны помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2», заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с американским конгрессменом Брайаном Фицпатриком. Его слова приводятся на сайте МИД Украины.

«Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку «Северного потока - 2», — заявил министр.

Кулеба выразил конгрессмену благодарность за поддержку санкционного давления на газопровод. Кроме того, стороны обсудили якобы угрозы со стороны России в Черном и Азовском морях.

Ранее предшественник Кулебы, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал отказ США от санкций против оператора строительства «Северного потока — 2» Nord Stream AG «ударом под дых».

До этого на Украине сообщили о миллиардных убытках в случае запуска газопровода.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были. До этого американский Госдеп подтвердил, что ограничения против Nord Stream 2 AG не соответствуют интересам США.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон признает невозможность помешать завершению строительства российского трубопровода.