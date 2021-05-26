Песков прокомментировал заявление Лукашенко о влиянии Швейцарии на ситуацию с Ryanair

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии.

«Это все должно быть предметом попытки осмыслить и понять, что произошло. Мы сами видели заявление главы Белоруссии. Который сказал, что сообщение пришло из Швейцарии. Если это не так, наверно, это кто-то опровергнет, пока мы не видели таких сообщений и даже не слышали от европейских государств желание разобраться в этой теме, они стали рубить с плеча», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос, повлияет ли заявление Лукашенко на предстоящую встречу российского лидера и президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Женеве 16 июня, Песков отметил, что белорусский президент ни разу не обвинил непосредственно Швейцарию в предполагаемом минировании самолета. Пресс-секретарь президента России также прокомментировал действия белорусских правоохранительных органов.

«Мы понимаем, она [Белоруссия — прим. «Газеты.Ru»] не сажала самолет по собственной инициативе, а руководствовалась сообщениями об угрозе и здесь мы не видим оснований не доверять белорусской стороне», — пояснил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair пришло из Швейцарии.