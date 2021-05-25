Главы МИД ряда стран Запада призвали не признавать президентские выборы в Сирии

Министры иностранных дел Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии. Заявление опубликовано на сайте британского МИД.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни справедливыми», — сказано в тексте.

Главы МИД заявили, что осуждают решение президента Сирии Башара Асада о проведении президентских выборов.

Также министры подчеркнули, что призывают международное сообщество «безоговорочно отвергнуть» попытку режима Асада восстановить легитимность без прекращения серьезных нарушений прав человека и конструктивного участия в процессе по прекращению конфликта при содействии ООН.

Выборы президента запланированы на 26 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что участвовать в выборах президента Сирии будут действующий глава САР Башар Асад и два других кандидата.