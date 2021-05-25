Белый дом назвал возможные темы саммита Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга рассказала, какие вопросы президент США Джо Байден намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным во время предстоящей встречи.

«Президент [Байден] также поднимет тему Украины, подчеркивая нашу поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Он также планирует поднять тему Белоруссии и выразить наше беспокойство», — рассказала Псаки.

По ее словам, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на осуждение вопросов стратегической стабильности. При этом представитель Белого дома напомнила, что встреча состоится только через три недели и за это время могут появиться новые темы для обсуждения.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года.. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.