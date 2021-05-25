Мэрия Вильнюса заменила флаг Белоруссии на оппозиционный вслед за Ригой

Мэрия Вильнюса заменила государственный флаг Белоруссии, поднятый у здания администрации, на бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции, сообщает ТАСС.

«Это позиция Вильнюса и мэра Ремигиюса Шимашюса в ответ на события в Белоруссии и солидарность с Ригой», — сказал представитель муниципалитета по печати Каролис Вайткявичюс.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказался вмешиваться в разногласия между Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и мэром Риги Мартиньшем Стакисом из-за снятия флага организации в разгар чемпионата мира по хоккею.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.