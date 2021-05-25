Салливан пообещал Тихановской «привлечь режим Лукашенко» к ответу

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, что США полностью поддерживают «стремление белорусского народа к демократии, правам человека и фундаментальным свободам», а также пообещал «призвать режим Лукашенко к ответу». Заявление было опубликовано на сайте Белого Дома.

«Мистер Салливан решительно осудил наглое и опасное приземление 23 мая рейса Ryanair между двумя странами-членами ЕС и последующее снятие [с рейса — прим.«Газеты.Ru»] и задержание журналиста Романа Протасевича» — указано в заявлении.

Кроме того, Салливан напомнил о том, что США требуют немедленного освобождения Протасевича и всех политических заключенных в Белоруссии, а также проведения новых выборов под наблюдением ОБСЕ.

«Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами привлекут к ответственности режим Лукашенко», — резюмировано в заявлении.

Ранее глава Еврокомиссии прокомментировала инцидент с Ryanair

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.